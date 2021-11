T20 World Cup 2021 Live Streaming:NZ vs NAM और IND vs SCO के बीच मुकाबला, जानें कब और कहां देखें मैच

नई दिल्ली. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में आज यानी 5 नवंबर को दो मुकाबले खेला जाएंगे. दोनों ही मुकाबले ग्रुप बी के हैं. पहला मैच न्यूजीलैंड और नामीबिया (New Zealand vs Namibia) के बीच खेला जाएगा, तो वहीं दूसरे मुकाबले में स्कॉटलैंड की टीम भारत (India vs Scotland) का मुकाबला करने के लिए उतरेगी. न्यूजीलैंड और नामीबिया का मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में होगा तो वहीं, भारत और स्कॉटलैंड दुबई में एक-दूसरे से भिड़ेंगे. दोनों ही मुकाबले भारतीय क्रिकेट टीम के लिए महत्वपूर्ण हैं.

भारत को न स्कॉटलैंड के खिलाफ ना केवल जीत दर्ज करनी होगी बल्कि रनरेट सुधारने के लिए विशाल अंतर से जीत हासिल करनी होगी. इसके साथ ही दूसरी टीमों के नतीजे अपने अनुकूल रहने की भी उम्मीद करनी होगी. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से पहले दो मैचों में करारी हार से भारत का रनरेट भी खराब हो गया है. भारत के लिए अब हर ‘मैच करो या मरो’ का ही है. पाकिस्तान लगातार चार जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और न्यूजीलैंड के भी ग्रुप दो से पहुंचने की संभावना प्रबल है. वैसे न्यूजीलैंड अगर नामीबिया या अफगानिस्तान से हारता है तो भारत की उम्मीदें बन सकती है.

अफगानिस्तान पर 66 रन से मिली जीत के बाद भारत की नजरें उस लय को कायम रखने पर लगी होंगी. भारतीय टीम हालांकि उसी पर फोकस करना चाहेगी, जो उसके हाथ में है. ऐसे में विराट कोहली और टीम की नजरें स्कॉटलैंड को भारी अंतर से हराने पर लगी हैं. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकाम रहे भारत के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ने अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया. टीम इसी फॉर्म में आगे के दोनों मैच में भी खेलना चाहेगी.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में New Zealand vs Namibia और India vs Scotland के बीच मैच किस समय शुरू होंगे?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में न्यूजीलैंड बनाम नामीबिया के बीच मुकाबला दोपहर 3.30 बजे और भारत बनाम स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप में New Zealand vs Namibia और India vs Scotland के बीच मैच कहां खेला जाएगा?

टी20 वर्ल्‍ड कप में न्यूजीलैंड बनाम नामीबिया के बीच मुकाबला शारजाह क्रिकेट ग्राउंड पर और भारत बनाम स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम पर खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में New Zealand vs Namibia और India vs Scotland के बीच मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में न्यूजीलैंड बनाम नामीबिया और भारत बनाम स्कॉटलैंड के बीच मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में New Zealand vs Namibia और India vs Scotland के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में न्यूजीलैंड बनाम नामीबिया और भारत बनाम स्कॉटलैंड के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/t20-world-cup/ को फॉलो कर सकते हैं.