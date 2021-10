T20 World Cup 2021 Live Updates: IND vs NZ और AFG vs NAM के बीच मुकाबला, यहां देखें अपडेट्स

नई दिल्‍ली. भारत बनाम न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) और अफगानिस्‍तान बनाम नामीबिया (Afghanistan vs Namibia) के बीच रविवार को टी20 वर्ल्‍ड कप (T20 World Cup 2021) के मुकाबले खेले जाएंगे. दिन का पहला मैच अफगान टीम और नामीबिया के बीच खेला जाएगा. अफगान टीम को पिछले मुकाबले में पाकिस्‍तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. वहीं नामीबिया ने अभी सुपर 12 में एक मैच खेला है और उसमें जीत हासिल की है. वहीं दुबई में शाम 7.30 बजे भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में दोनों ही टीमों की नजर पहली जीत पर होगी. दोनों ही टीमों को अपने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्‍तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. अफगानिस्तान के सीनियर बल्लेबाज असगर अफगान रविवार को यहां नामीबिया के खिलाफ अपनी टीम के टी20 विश्व कप सुपर 12 मैच के बाद खेल क सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेंगे. इंग्लैंड ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर की 32 गेंद में पांच चौके और पांच छक्कों से सजी 71 रन की नाबाद अर्धशतकीय पारी से टी20 विश्व कप के सुपर 12 चरण के ग्रुप एक मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया को 50 गेंद रहते 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर तीसरी जीत दर्ज की.