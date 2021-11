T20 WC: हसन अली के कैच छोड़ने पर शोएब मलिक ने किया कुछ ऐसा, जमकर हो रही तारीफ

नई दिल्ली. हसन अली (Hasan Ali) का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल (Australia vs Pakistan) मैच यादगार रहा. पाकिस्तान को पांच विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. यह वास्तव में ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए एक शानदार मैच था, क्योंकि खेल के सर्वश्रेष्ठ हिस्से पर पाकिस्तान की कमान थी. पाकिस्तान की जीत भी निश्चित लग रही थी, लेकिन अंतिम ओवरों में मैथ्यू वेड (Matthew Wade) और मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) के आक्रमण ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से रोमांचक जीत दिलाई. टी20 विश्व कप 2021 के अधिकांश मैचों की तरह हसन अली सेमीफाइनल (T20 World Cup Semifinal) में भी गेंद से खास कमाल नहीं कर पाए.

दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने चार ओवर के अपने कोटे में बिना कोई विकेट लिए 44 रन दिए. हालांकि, ये संख्या किसी भी तरह से प्रभावशाली नहीं हैं. लेकिन मैच के दौरान हसन अली की खराब फील्डिंग की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अंत में संघर्ष करना पड़ा. यह मैच का अंतिम ओवर था और पेसर को डीप मिड-विकेट क्षेत्र में तैनात किया गया था. मैथ्यू वेड एक बड़े शॉट को ठीक से नहीं जोड़ सके और हसन अली कैच लेने के लिए पूरी तरह तैयार दिखे, लेकिन वह गेंद को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाए और वेड को लाइफलाइन मिल गई.

हसन अली की गलती ने न केवल ऑस्ट्रेलियाई टीम को दो अतिरिक्त रन दिए गए बल्कि मैथ्यू वेड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए इस मैच की जीत को भी निश्चित कर दिया. तीन छक्के लगाकर उन्होंने पाकिस्तान को हार की कगार पर पहुंचा दिया. ऑस्ट्रेलिया से मिली इस हार के बाद हसन अली को जिम्मेदार बताया गया और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना भी हुई.

शोएब मलिक ने हसन अली को दी सांत्वना

हसन अली ने टी20 विश्व कप में इस कैच को छोड़ने की जमकर आलोचना की गई, लेकिन मैदान पर एक पल की कमेंटेटरों और यूजर्स ने जमकर सराहना की. दरअसल, इस दौरान अनुभवी ऑलराउंडर शोएब मलिक (Shoaib Malik) तेज गेंदबाज की ओर दौड़े और कैच छूटने के बाद उन्हें सांत्वना दी और उनका हौसला भी बढ़ाया. दो दशकों तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के बाद शोएब मलिक वास्तव में एक हाई-वोल्टेज मैच के दबाव को समझते हैं. इसलिए, वह दुखी हसन अली को सांत्वना देने से नहीं चूके. शोएब मलिक का ये जेस्चर देखकर यूजर्स ने उनकी जमकर तारीफ की.

Shane Watson after Hasan Ali’s drop: “Shoaib Malik, the elder statesman, knows this is the right time to go and look after his mate. He’ll be feeling like he wants to dig himself into a hole. Shoaib Malik, that is brilliant.”

Shoaib Malik showed how it’s done. 💯#PAKvAUS pic.twitter.com/YHfKFiku63

— Grassroots Cricket (@grassrootscric) November 11, 2021