‘अफगानिस्तान में तालिबान आया, पाकिस्तान में खान, पेट्रोल 130... लेकिन ना बदला तो शोएब मलिक', देखें वीडियो

नई दिल्ली. दिग्गज ऑलराउंडर शोएब मलिक (Shoaib Malik) को टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) के लिए पाकिस्तान टीम में जगह मिली है. साेहेब मकसूद पीठ की चोट के कारण वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह मलिक को मौका मिला है. शोएब मलिक टी20 क्रिकेट में 11 हजार रन बनाने वाले दुनिया के मात्र तीसरे और पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी हैं. उनके चयन होने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आपको हंसने पर मबजूर कर देगा. पाक टीम को वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में 24 अक्टूबर को टीम इंडिया से भिड़ना है.

पाकिस्तान के लोकल चैनल ने शोएब मलिक के इंटरनेशनल करियर को लेकर एक वीडियो प्रसारित किया. यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. इसमें कहा गया है कि शरीफ गए, मुशर्रफ आए, जरदारी गए, फिर शरीफ आए दौर बदला खान आ गए, फिर भी ना बदला शोएब मलिक. मलिक 39 साल 252 दिन के हैं. मलिक का यह 14वां आईसीसी टूर्नामेंट है. वे 5 टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम की ओर से खेल चुके हैं. इसके अलावा वे 2 वनडे वर्ल्ड कप और 6 चैंपियंस ट्रॉफी में उतरने वाली टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं.

