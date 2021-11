नई दिल्‍ली. बाबर आजम (Babar Azam) की पाकिस्‍तान (Pakistan) टीम ने नामीबिया को हराकर टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. पाकिस्‍तान की टीम ग्रुप 2 में लगातार चौथी जीत हासिल करके अभी टॉप पर है. इस टूर्नामेंट में उसका विजयी सफर जारी है. इस टीम ने भारत और न्‍यूजीलैंड पर जिस अंदाज में जीत दर्ज की थी, उसके बाद माना जा रहा था कि नामीबिया पर बड़ी जीत हासिल करेगी, मगर नामीबिया (Namibia) ने अपने खेल से बता दिया कि भले ही उसे कमजोर टीम माना जा रहा हो, मगर वो आसानी से घुटने टेकने वाली टीम नहीं है.

नामीबिया ने पाकिस्‍तानी टीम का डटकर सामना किया. गेंदबाजों ने बाबर आजम, मोहम्‍मद रिजवान जैसे बल्‍लेबाजों को आसानी से रन जुटाने नहीं दिए तो इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जैसे वर्ल्‍ड क्‍लास गेंदबाज की गेंदों पर चौके छक्‍के भी उड़ाए.

#SpiritofCricket – Pakistan team visited Namibia dressing room to congratulate them on their journey in the @T20WorldCup#WeHaveWeWill | #T20WorldCup pic.twitter.com/4PQwfn3PII

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 2, 2021