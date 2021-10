PAK vs AFG: मोहम्मद नबी से पत्रकार का सवाल-घर लौटने पर तालिबान का डर तो नहीं, कप्तान ने की बोलती बंद

नई दिल्ली. टी20 विश्व कप में शुक्रवार को हुए मुकाबले में अफगानिस्तान को पाकिस्तान के हाथों 5 विकेट से (PAK vs AFG T20 World Cup 2021) हार झेलनी पड़ी. एक समय ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान उलटफेर कर देगा. लेकिन 19वें ओवर में आसिफ अली (Asif Ali 4 sixes) ने 4 छक्के जड़ मैच का मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया और आखिरकार पाकिस्तान ने विश्व कप में जीत की हैट्रिक पूरी की.

मैच के बाद अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी (Mohamamad Nabi) से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पाकिस्तान के साथ उनके देश के राजनीतिक संबंधों के बारे में सवाल पूछने की कोशिश की तो, नबी ने बड़े प्यार से उस पत्रकार की बोलती बंद कर दी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग पत्रकार के सवाल पूछने के तरीके और मंशा पर सवाल उठा रहे हैं. आप भी सुनिए आखिर पत्रकार ने नबी से क्या सवाल पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया.

मोहम्मद नबी ने पत्रकार की बोलती बंद की

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने नबी से पूछा कि नबी मुझे बताइगा कि, अफगानिस्तान की अच्छा टीम खेल रही है. बहुत अच्छा खेल रही है. दोनों मैच में आपकी टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा है. कहीं कोई ऐसा खौफ है कि आप लोग पीछे गर्वनमेंट में जो ये हालात चेंज हुए हैं, तो जब आप वापस जाएंगे तो आपसे पूछताछ होगी या कोई ऐसा प्रेशर है?. दरअसल, पाकिस्तान का इशारा अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार की तरफ था.

इसके बाद बाद पत्रकार ने आगे कहा कि दूसरा मेरा यह सवाल है कि ये जो नया दौर शुरू हुआ है. इसमें पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के संबंध अच्छे हैं, तो इन रिश्तों के बेहतर होने से अफगानिस्तान की टीम को मजबूती मिलेगी?.

Whoever this journalist is a disgrace to journalism and cricket – and all respect for Muhammad Nabi for handling the situation gracefully. Respect and love 💗 pic.twitter.com/ICpCQV3hjs

— Shiraz Hassan (@ShirazHassan) October 29, 2021