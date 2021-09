T20 World Cup: राहुल चाहर को टीम इंडिया के लिए चुने जाने पर नहीं हुआ विश्वास, फोन पर किया कंफर्म!

नई दिल्ली. यूएई और ओमान में अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप (ICC T20 World Cup 2021) के लिए टीम इंडिया (Team India) का ऐलान हो चुका है. इस टूर्नामेंट के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के 6 खिलाड़ी शामिल हैं. इसमें लेग स्पिनर राहुल चाहर (Rahul Chahar) भी हैं. उनके लिए विश्व कप खेलना किसी सपने के सच होने जैसा है. क्योंकि 3 साल पहले वो न्यूजीलैंड में हुए अंडर-19 विश्व कप खेलने की दहलीज पर पहुंच कर चूक गए थे. तब उन्हें स्टैंड बाय के रूप में रखा गया था. तब चाहर को खेलने का मौका नहीं मिला. यह बात उन्हें आज भी खलती है. तभी तो टी20 विश्व कप के लिए चुने जाने पर उन्होंने इस लम्हे को याद किया.

चाहर ने कहा कि यहां तक पहुंचने में काफी मेहनत लगी. पहले अंडर-19 विश्व कप मिस किया था. इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने के जिंदगी में कम ही मौके मिलते हैं. इसलिए काफी खुश हूं और थोड़ा इमोशनल भी. इस मौके पर मुंबई इंडियंस के साथी खिलाड़ियों ने भी चाहर को बधाई दी.

! That moment when you read your name in the World Cup squad! #OneFamily #MumbaiIndians #T20WorldCup #KhelTakaTak @rdchahar1 @MXTakaTak MI TV pic.twitter.com/VVqWQihJzM

— Mumbai Indians (@mipaltan) September 8, 2021