T20 World Cup: सचिन ने MI के बल्लेबाज को बताया स्पेशल, कहा- तुम्हारे कंधों पर होगी बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली. मुंबई इंडियंस के मेंटॉर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendular) ने सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को टी20 विश्व कप (ICC T20 World Cup 2021) के लिए टीम इंडिया का सबसे अहम बल्लेबाज माना है. सचिन ने टूर्नामेंट से पहले सूर्यकुमार यादव के लिए एक स्पेशल मैसेज शेयर किया और बल्लेबाज की तारीफ की. विश्व कप से पहले क्रिकेट के मास्टर से मिली शुभमकामना से जरूर सूर्यकुमार यादव का हौसला बढ़ेगा.

मुंबई इंडिंयस ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लीग का अपना आखिरी मैच खेला था. इसमें टीम को जीत तो मिली थी. लेकिन टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी. इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव (SuryaKumar Yadav) ने 82 रन की आतिशी पारी खेली थी. इसके लिए मुंबई इंडियंस ने सूर्यकुमार को ड्रेसिंग रूम का मैन ऑफ द मैच चुना था. इस दौरान सचिन तेंदुलकर भी ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे. मुंबई टीम ने इसका एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था.

सचिन ने सूर्यकुमार यादव की हौसला अफजाई की

इस वीडियो में सचिन ने सूर्यकुमार को तूफानी पारी खेलने के लिए बधाई दी और टी20 विश्व कप के लिए गुड लक विश किया. सचिन ने सूर्यकुमार से कहा कि आगे तुम्हारा रोल अहम होने वाला है. उनका इशारा टी20 विश्व कप की तरफ था, जिसके लिए सूर्यकुमार को चुना गया है और वो मध्यक्रम में खेल सकते हैं. ऐसें में उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

Surya was adjudged the Dressing Room Player of the Match for his knock of 82

Watch out for Sachin’s special message for Sky at the end! #OneFamily #MumbaiIndians #IPL2021 @surya_14kumar @sachin_rt pic.twitter.com/CXZtDmegtN

— Mumbai Indians (@mipaltan) October 9, 2021