T20 World Cup: न्यूजीलैंड को मैदान के अंदर सुरक्षा की जरूरत, पाकिस्तान के दिग्गज ने कसा तंज

शारजाह. टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) के एक मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी है. पाकिस्तान के खिलाफ (New Zealand vs Pakistan) मैच में टीम 8 विकेट पर सिर्फ 134 रन ही बना सकी. टीम के जब विकेट गिर रहे थे, तब पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने तंज कसते हुए कहा कि न्यूजीलैंड टीम को मैदान पर सुरक्षा की जरूरत है. मालूम हो कि न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों से पिछले महीने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया था. इससे पाकिस्तान के कई दिग्गज खफा हुए थे.

शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड को मैदान पर सुरक्षा देने की जरूरत है.’ इसके बाद शोएब अख्तर ने एक वीडियो भी पोस्ट किया और टीम के प्रदर्शन को सराहा भी. मैच में तेज गेंदबाज हारिस रऊफ (Haris Rauf) ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके. अख्तर ने कहा कि बहुत आला रऊफ. टीम को एक और अच्छे लक्ष्य का पीछा करने की जरूरत.

Bahut aala Haris Rauf. Zabardast.

Pakistan, keep going!

Another calm chase needed. pic.twitter.com/G0RkreiZb9

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) October 26, 2021