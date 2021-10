T20 World Cup 2021 Live Streaming: SA vs WI और Pak vs NZ के बीच मुकाबला, जानें कब और कहां देखें मैच

नई दिल्‍ली. साउथ अफ्रीका बनाम वेस्‍टइंडीज (South Africa vs West Indies) के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में मंगलवार को सुपर 12 का 18वां और न्‍यूजीलैंड बनाम पाकिस्‍तान के बीच 19वां मैच खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका बनाम वेस्‍टइंडीज के बीच दुबई में दोपहर 3.30 बजे खेला जाएगा. वहीं न्‍यूजीलैंड बनाम पाकिस्‍तान के बीच शाम 7.30 बजे अबु धाबी में खेला जाएगा. हर कोई न्‍यूजीलैंड बनाम पाकिस्‍तान के बीच मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्‍योंकि पाकिस्‍तान की टीम न्‍यूजीलैंड से बदला लेने के इरादे से उतरेगी.

दरअसल कुछ समय पहले ही न्‍यूजीलैंड की टीम पाकिस्‍तान (New Zealand vs Pakistan) पहुंचने के बाद खेलने से मुकर गई और सुरक्षा संबंधी कारणों से तुरंत स्‍वदेश लौट गई. इससे पाकिस्‍तान क्रिकेट को बड़ा झटका लगा, जो बहुत समय से अपने देश में इस खेल को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है. दुनिया भर में पाकिस्‍तान में क्रिकेट खेलने को लेकर सवाल उठने लगे और फिर कुछ दिन बाद ही इंग्‍लैंड ने भी दौरा रद्द कर दिया. ऐसे में जब टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 के सुपर 12 के मुकाबले में न्‍यूजीलैंड की टीम सामने उतरेगी तो पाकिस्‍तान की कोशिश इस बेइज्‍जती का हिसाब पूरा करने की होगी.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में SA vs WI और NZ vs PAK के बीच मैच किस समय शुरू होंगे?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में साउथ अफ्रीका बनाम वेस्‍टइंडीज के बीच दोपहर 3.30 बजे और न्‍यूजीलैंड बनाम पाकिस्‍तान के बीच शाम 7.30 बजे मैच खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप में SA vs WI और NZ vs PAK के बीच मैच कहां खेला जाएगा?

टी20 वर्ल्‍ड कप में साउथ अफ्रीका बनाम वेस्‍टइंडीज के बीच दुबई और न्‍यूजीलैंड बनाम पाकिस्‍तान के बीच मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में SA vs WI और NZ vs PAK के बीच मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में साउथ अफ्रीका बनाम वेस्‍टइंडीज और न्‍यूजीलैंड बनाम पाकिस्‍तान के बीच मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में SA vs WI और NZ vs PAK के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में साउथ अफ्रीका बनाम वेस्‍टइंडीज और न्‍यूजीलैंड बनाम पाकिस्‍तान के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/t20-world-cup/ को फॉलो कर सकते हैं.