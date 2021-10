टीम इंडिया की नई जर्सी है बेहद खास, इस तरह आप भी इसे ला सकते हैं अपने घर

नई दिल्ली. टी-20 विश्व कप के लिए हाल ही में टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की गई है. टीम इंडिया की नई जर्सी का रंग पुरानी जैसा ही है. लेकिन इसकी डिजाइन पहले वाली जर्सी से थोड़ी अलग है. नई जर्सी में बीच में हल्के नीले रंग की पट्टी दी गई है. लेकिन पिछली जर्सी में कंधे पर अलग-अलग रंगों को मिलाकर एक डिजाइन बना था जो कि इस जर्सी में नहीं है. इस जर्सी को एमपीएल स्पोर्ट्स ने स्पॉन्सर किया है.

एमपीएल स्पोर्ट्स के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसके बारे में ट्वीट कर लिखा गया है कि, “ये सिर्फ टीम नहीं है, यह भारत की शान है. यह सिर्फ जर्सी नहीं है, यह करोड़ों फैंस का आशीर्वाद है. टीम इंडिया का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए तैयार रहें.” टीम इंडिया की इस खास जर्सी को अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो ट्वीट में इसके लिए भी एक लिंक दिया गया है.

This isn’t just a Team, they are the pride of India.

This isn’t just a jersey, it is the blessing of a billion fans. Get ready to cheer for Team India & #ShowYourGame 🇮🇳

Order from here now: https://t.co/BiweYY981p#MPLSports #BillionCheersJersey pic.twitter.com/sZynrTjBA0

— MPL Sports (@mpl_sport) October 13, 2021