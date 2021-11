T20 WC: विराट कोहली ने 'माय नेम इज लखन' की धुन पर LIVE मैच में किया डांस, VIDEO वायरल

नई दिल्ली. टीम इंडिया बुधवार को अपने पिछले आईसीसी टी20 विश्व कप मैच (ICC T20 World Cup 2021) में अफगानिस्तान के खिलाफ (India vs Afghanistan) मैच में हावी रही. भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) अबू धाबी में मैच के दौरान काफी खुशनुमा अंदाज में नजर आए. बॉलीवुड के एक मशहूर गाने की धुन पर विराट कोहली के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. ‘मेन इन ब्लू’ ने 3 नवंबर को शेख जायद स्टेडियम में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2021 में अपना तीसरा मैच खेला. पहले बल्लेबाजी करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम (Team India) ने बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर लगायाऔर गेंदबाजों ने इसका बचाव करने के लिए कार्यभार संभाला. मैच में फील्डिंग के दौरान विराट कोहली को सीमा रेखा के पास एक डांस मूव करते हुए देखा गया, जिसने दर्शकों का ध्यान खींचा.

विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान ‘माय नेम इस लखन’ गाने के डांस स्टेप करते हुए बाउंड्री लाइन के पास कैमरे में कैद हुए. जैसे ही भीड़ ने भारतीय कप्तान को संगीत की धुनों का आनंद लेते देखा, वे सभी क्रेजी हो गए. दर्शकों ने विराट कोहली के लिए चियर करना शुरू कर दिया. ‘रन मशीन’ के नाम से फेमस बल्लेबाज दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और फॉलो किए जाने वाले क्रिकेटरों में से एक हैं. विराट का एक बहुत बड़ा फैन बेस है, जो उनकी एक झलक पाने के लिए हमेशा उतावला रहता है.

विराट कोहली के जन्मदिन पर अनुष्का शर्मा ने शेयर की PIC, लिखा पावरफुल मैसेज

T20 WC: वीरेंद्र सहवाग ने कर दी भविष्यवाणी, बताया कौन जीत सकता है इस बार का टी-20 वर्ल्ड कप?

विराट कोहली के इस वायरल डांस वीडियो ने फैन्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. हालांकि, यह पहली बार नहीं था, जब उन्हें मैदान पर डांस करते हुए देखा गया था. इससे पहले 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में भी कोहली ने ‘गलां गुडियां’ गाने पर अपने डांस मूव्स दिखाए थे. इसके अलावा पार्टियों में से तो अक्सर विराट कोहली के डांस वीडियो वायरल होते ही रहते हैं.

Dance of Virat in ” My name is Lakhan ” song ❤

Love to see our cheeku in happy mood pic.twitter.com/vgBIq927h2

— (@Tarulata_10_18) November 4, 2021