T20 WC 2022: एडिलेड से राहुल और अथिया के डिनर की तस्वीर हुई वायरल, फैंस भड़के

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 10 नवंबर को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया. इस एकतरफा मुकाबले में भारतीय टीम को 10 विकेट से शर्मनाक हार मिली. मैच के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा फूट-फूट कर रोते हुए नजर आए. यही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, और लोगों ने भारतीय कप्तान के प्रति अपनी सहानुभूति जताई.

वहीं भारतीय टीम की इस बड़ी हार के बाद एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई, जिसपर क्रिकेट प्रेमी जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. यह तस्वीर भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और उनकी गर्लफ्रेंड अथिया शेट्टी की है. इन तस्वीरों में वह एक साथ डिनर करते हुए नजर आ रहे हैं.

वायरल हो रही तस्वीर में इन दोनों कपल के साथ-साथ विराट कोहली, मुख्य कोच राहुल द्रविड़, दिनेश कार्तिक के साथ-साथ अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं. इस बीच जहां सब लोग एक दूसरे से बात करते हुए नजर आए. वहीं राहुल और अथिया एक दूसरे के अंदर डूबे रहे. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से ठीक पहले की हैं.

वायरल हो रही तस्वीर एडिलेड के द ब्रिटिश राज रेस्टोरेंट की है. तस्वीर वायरल होने के बाद लोग राहुल और अथिया को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. एक क्रिकेट प्रेमी ने लिखा है, ‘अब राहुल को बोलो इडली बेचे अथिया के साथ. क्रिकेट इसके बस की नहीं.’

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘सबसे पहले तो बीसीसीआई को बड़े दौरों पर वाइफ और गर्लफ्रेंड को साथ ले जाने से रोकना होगा. मैदान के बाहर टीम बॉन्डिंग जरूरी है. ये रोमांटिक या फैमिली ट्रिप नहीं है.’

#T20WorldCup #TeamIndia

First of all #BCCI should stop allowing Wives & GFs on Important Tours. Team Bonding should be encouraged Off Field too.

Ye Partners k sath Kona Pakad Lete hain. Not a Romantic or Family Trip.

e.g – Team on a Dinner, Athiya Shetty with KL Rahul pic.twitter.com/fc8McF9aGD

— g0v!ñD $#@®mA (@rishu_1809) November 11, 2022