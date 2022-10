IND vs PAK मुकाबले के लिए उतावले हुए फैंस, कहा- 'इफ यू ऑर बैड आई एम योर डैड'

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) का आगाज हो गया है. लेकिन फैंस को जिस मुकाबले का सर्वाधिक इंतजार है. वह है भारत बनाम पाकिस्तान (India vs Pakistan) मुकाबला. दोनों टीमें प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 23 अक्टूबर को आमने-सामने होने वाली हैं. इस हाईवोल्टेज मुकाबले का गवाह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड बनने वाला है. दोनों टीमों की भिड़ंत से पहले दोनों देशों के फैंस काफी एक्टिव हो गए हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी टीम को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं. जो इस प्रकार है-

एक फैन ने मिस्टर बीन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ‘अगर तुम बुरे हो, तो मैं तुम्हारा बाप हूं.’

If you are bad I’m your dad!! #indvspak pic.twitter.com/Hdo5lp4Ls0

एक मीम्स में बाबर और रिजवान को ड्रेसिंग रूम से बाहर देखते हुए दिखाया गया है.

Nothing just Babar and Rizwan seeing boundaries of Melbourne Cricket Ground.#IndvsPak pic.twitter.com/KGDOVQwkCu

— Farid Khan (@_FaridKhan1) October 16, 2022