'आप सिर्फ उनसे उम्मीद करते हैं जो अच्छा कर सकते हैं, इसलिए...' : टीम इंडिया पर बरसे गौतम गंभीर

नई दिल्ली. भारतीय टीम की उम्मीदों को एक बार फिर बहुत बड़ा झटका लगा है. टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) के सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद बाहर हो गई है. साल 2007 में टी20 का खिताब उठाने के बाद भारतीय टीम अबतक अपने दूसरे खिताब के लिए तरस रही है. ब्लू आर्मी ने टी20 का पहला खिताब साल 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ जोहान्सबर्ग में प्राप्त किया था.

टी20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के दृष्टिकोण पर कई सारे सवाल खड़ा हो रहे हैं. 2007 टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के खिलाड़ी गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने निराशा हाथ लगने के बाद ट्विटर पर एक पोस्ट किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में टीम इंडिया के प्रशंसकों से कहा, ‘आप केवल उनसे उम्मीद करते हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं! इसलिए अब आप उन खिलाड़ियों को चिढ़ाइए.’

You only expect from those who can deliver! Chin up boys 🇮🇳🇮🇳🇮🇳

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 10, 2022