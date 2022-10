VIDEO: नामीबिया की ऐतिहासिक जीत के खेवनहार रहे 3 खिलाड़ी, फिर हुआ लंका दहन

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) का पहला मुकाबला नामीबिया और श्रीलंका के बीच खेला गया. दोनों टीमें इस मुकाबले के लिए जिलॉन्ग में आमने-सामने हुईं. मैच शुरू होने से पहले श्रीलंका को लोग जीत का तमगा पहना रहे थे. लेकिन जब मैदान में टकराव शुरू हुआ तो लोग मैच का रुख देखकर हैरान रह गए. कुछ लोगों का कहना है नामीबिया ने पहले ही मुकाबले में बड़ा उलटफेर किया है. वहीं कुछ लोग नामीबियाई खिलाड़ियों के जुझारू पन की सराहना कर रहे हैं. लेकिन सच तो यह है कि खिलाड़ियों के अथक मेहनत की जीत हुई है. नामीबियाई खिलाड़ी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जीतोड़ मेहनत कर रहे थे. उन्होंने पाकिस्तान स्थित कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कलंदर्स के कोचिंग स्टाफ के साथ अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया था. जिसका रंग अब टी20 वर्ल्ड कप में देखने को मिल रहा है.

मैच के दौरान नामीबिया के हालात कुछ खास नहीं थे. टीम के छह प्रमुख बल्लेबाज 14.2 ओवरों में कुल 93 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे. यहां से जेन फ्राइलिंक और जेजे स्मिट ने पारी को संवारना शुरू किया, और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले गए. मैच के दौरान जहां फ्राइलिंक ने 28 गेंद में 157.14 की स्ट्राइक रेट से 44 रनों की बेशकीमती पारी खेली. वहीं जेजे स्मिट आठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंद में 193.75 की स्ट्राइक रेट से 31 रन बनाकर नाबाद लौटे. नामीबिया की ऐतिहासिक जीत में इन दोनों खिलाड़ियों के अहम योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है.

