T20 World Cup: 155 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करना बाएं हाथ का खेल, भारत के सामने बड़ी चुनौती

नई दिल्ली. मार्क वुड (Mark Wood) तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. इंग्लैंड का यह गेंदबाज मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 9 विकेट भी ले चुका है. वे टीम की ओर सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर है. टूर्नामेंट के 8वें सीजन (T20 World Cup) को देखें, तो इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है. टीम ने लगातार तीसरी बार ऐसा किया. अब उसे 10 नवंबर को टीम इंडिया के खिलाफ (IND vs ENG) उतरना है. वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 10 साल कोई मुकाबला होने जा रहा है. वुड मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज गेंद डालने वाले खिलाड़ी हैं. ऐसे में वे भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं.

32 साल के मार्क वुड ने अफगानिस्तान के खिलाफ 4 ओवर में 149.02 किमी प्रति घंटा की औसत से गेंदबाजी की. यह वनडे और टी20 क्रिकेट में किसी गेंदबाज का सबसे बेहतरीन स्पेल है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 154.74 यानी लगभग 155 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डाली थी. यह मौजूदा वर्ल्ड कप की सबसे तेज गेंदबाज हैं. सबसे तेज गेंद की बात करें, तो टॉप-10 में 6 गेंद वुड की हैं. इससे उनकी तेजी का अंदाजा लगाया जा सकता है.

न्यूजीलैंड के फर्ग्युसन दूसरे नंबर पर

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्युसन सबसे तेज गेंद फेंकने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 154.55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी. मार्क वुड ने अफगानिस्तान के खिलाफ 154.48, वुड ने अफगानिस्तान के ही खिलाफ 154.48 और साउथ अफ्रीका के एनरिक नॉर्किया ने बांग्लादेश के खिलाफ 154.31 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डाली थी. हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम नॉकआउट राउंड में नहीं पहुंच सकी है.

26 रन देकर 3 विकेट है बेस्ट

टॉप-10 सबसे तेज गेंदों की बात करें तो वुड (154.07 vs AFG) छठे, नॉर्किया (153.47 vs BAN) 7वें, नॉर्किया (153.38 vs NED) 8वें, मार्क वुड (153.31 vs NZ) 9वें और मार्क वुड (153.17 vs SL) 10वें नंबर पर है. रिकॉर्ड से साफ है कि वुड सेमीफाइनल में भी इसी दमखम के साथ उतरेंगे. वे अब तक 4 मैच में 12 की औसत से 9 विकेट ले चुके हैं. 26 रन देकर 3 विकेट बेस्ट प्रदर्शन है. इकोनॉमी 7.71 की है.

T20 World Cup: भारत के सामने इंग्लिश टीम टिकती ही नहीं, रिकॉर्ड देखा या नहीं, जानें पूरी डिटेल

वुड के टी20 इंटरनेशनल करियर की बात करें, तो वे अब तक 27 मैच में 18 की औसत से 44 विकेट झटक चुके हैं. 9 रन देकर 3 विकेट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इकोनॉमी 8.27 की है. वे ओवरऑल टी20 के 48 मैच में 64 विकेट ले चुके हैं. वहीं उन्होंने 26 टेस्ट में 82 और 57 वनडे में 69 विकेट झटके हैं.

