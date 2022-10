T20 World Cup: शमी के टीम में शामिल होने से कोई खुश तो कोई नाराज, सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाओं की बाढ़

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) के लिए भारतीय टीम में चोटिल जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की जगह मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को शामिल किया गया है. शमी ऑस्ट्रेलिया में ब्लू टीम से जुड़ गए हैं. हाल ही में उन्होंने एनसीए में अपना फिटनेस टेस्ट पास किया था और पिछले बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए थे. शमी पिछले टी20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम का हिस्सा थे. लेकिन टीम इंडिया उस दौरान कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाई थी, और शुरूआती स्टेज से ही बाहर हो गई थी.

टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए मोहम्मद शमी को भारतीय टीम में शामिल किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं. कुछ क्रिकेट प्रेमी चयनकर्ताओं के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं. वहीं कुछ इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, जो इस प्रकार है-

एक फैन ने शमी का पुराना वीडियो साझा करते हुए अपना इमोशन जाहिर किया है.

वहीं एक क्रिकेट प्रेमी ने नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा है, ‘क्या फुद्दू है हमारी मैनेजमेंट. मैच प्रैक्टिस सिराज की है, वो फॉर्म में भी है, लेकिन शमी को ले लिया.’

एक अन्य फैन ने लिखा है, ‘हां, चलिए 2021 में वापस चलते हैं. देश भी पीछे ही जा रहा है तो क्रिकेट क्यों नहीं?

Yes let’s go back to 2021 . Desh bhi pichhe hi ja raha hai to why not cricket

— Archer (@poserarcher) October 14, 2022