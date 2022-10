ये कैसी जीत, भावुक हो गए नामीबियाई खिलाड़ी, एक दूसरे को गले लगाकर ढाढ़स बंधाया

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) का आगाज नामीबिया ने जीत के साथ किया है. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कई खिलाड़ियों ने पाकिस्तान स्थित कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जमकर मेहनत की थी. मेहनत का असर खिलाड़ियों के प्रदर्शन भी दिख रहा है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हुई नामीबियाई टीम ने अपनी परिपक्वता का परिचय देते हुए निर्धारित ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए. इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम को एक ओवर शेष रहते 108 रनों पर ढेर कर दिया.

इमोशनल हुए खिलाड़ी:

श्रीलंका के खिलाफ मिली इस ऐतिहासिक जीत के बाद नामीबियाई खिलाड़ी काफी इमोशनल नजर आए. लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे. सफलता हासिल करने के बाद सभी खिलाड़ियों ने एक दूसरे को ढाढ़स बंधाया और बीच मैदान में एक दूसरे को गले लगाते हुए ऐतिहासिक जीत की बधाई दी. खुशी के इस पल की एक तस्वीर आईसीसी ने भी शेयर किया है. तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, ‘नामीबिया यह दिन कभी नहीं भूलेगा.’

जेन फ्राइलिंक बने ‘प्लेयर ऑफ द मैच’:

नामीबिया की इस ऐतिहासिक जीत के हीरो मध्यक्रम के बल्लेबाज जेन फ्राइलिंक (Jan Frylinck) रहे. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. टीम के छह प्रमुख बल्लेबाज 14.2 ओवरों में 93 रन के कुल स्कोर पर पवेलियन लौटे गए थे. यहां फ्राइलिंक ने जेजे स्मिट (31*) के साथ मोर्चा संभाला और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक लेकर गए.

