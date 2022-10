T20 World Cup 2022: रवि शास्त्री से लेकर ऑयन मॉर्गन तक, यहां देखें ICC कमेंटेटर्स की पूरी लिस्ट

नई दिल्ली. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले टी20 विश्व कप 2022 के लिए कॉमेंट्री के अपने पैनल की पुष्टि कर दी है. इस सूची में क्रिकेट और प्रसारण की दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम शामिल हैं. इस लिस्ट में जिस नाम ने सबसे ज्यादा ध्यान लोगों की तरफ खींचा है, वह है- ऑयन मॉर्गन का. आईसीसी 2019 वनडे वर्ल्ड कप में विजेता टीम इंग्लैंड के कप्तान इस बड़े आईसीसी इवेंट में कमेंटेटर के रूप में पदार्पण करने के लिए तैयार हैं.

इसके बाद अनुभवी और पेशेवर रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, नासिर हुसैन, इयान स्मिथ, माइकल एथरटन, साइमन डोल जैसे अन्य लोग कमेंटेटर पैनल में शामिल हैं. टी20 विश्व कप 16 अक्टूबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा. पहले दौर के मैच 16 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं. इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से 4 टीमें सुपर 12 राउंड में पहुंचेंगी. सुपर 12 राउंड 22 अक्टूबर से शुरू होगा. पहला मुकाबला पिछले साल के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमों- ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा.

पिछले साल यानी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब अपने नाम किया था. टी20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला 13 नवंबर को आइकॉनिक मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया पहली पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी कर रहा है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 में हिस्सा लेने वाले अलग-अलग देशों के कमेंटेटर्स की पूरी लिस्ट:

भारत: रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, हर्षा भोगले

ऑस्ट्रेलिया: एडम गिलक्रिस्ट, मेल जोन्स, शेन वॉटसन, माइकल क्लार्क, मार्क हॉवर्ड

इंग्लैंड: नासिर हुसैन, माइकल एथरटन, ऑयन मॉर्गन, ईशा गुहा

वेस्टइंडीज: इयान बिशप, कार्लोस ब्रैथवेट, सैमुअल बद्री

दक्षिण अफ्रीका: शॉन पोलक, डेल स्टेन, नताली जर्मनोस

न्यूजीलैंड: इयान स्मिथ, साइमन डोल, डैनी मॉरिसन

श्रीलंका: रसेल अर्नोल्ड

पाकिस्तान: बाजिद खान

बांग्लादेश: अतहर अली खान

जिम्बाब्वे: मपुमेलेलो म्बंग्वा

What an elite commentary line-up for #T20WorldCup 2022 😍

Details 👉 https://t.co/sCOReFrnTH pic.twitter.com/CuTJlwBeOk

— ICC (@ICC) October 16, 2022