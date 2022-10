T20 World cup 2022: रोहित एंड कंपनी की पहली परीक्षा आज, वर्ल्ड कप की तैयारी की होगी जांच

नई दिल्ली. टीम इंडिया का मिशन विश्व कप का आगाज होने जा रहा है. भारतीय टीम 10 अक्टूबर को पर्थ के वाका मैदान पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेगी. रोहित एंड कंपनी टी20 विश्व कप की तैयारी के लिहाज से 6 अक्टूबर को ही पर्थ पहुंच गई थी. इसके बाद से ही भारतीय खिलाड़ी यहां की कंडीशंस, मौसम और पिच से खुद को ढालने के काम में जुट गए हैं. विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और कप्तान रोहित शर्मा ने बीते दो दिन में कई घंटे नेट्स पर बिताए हैं. ताकि असल इम्तिहान से पहले ऑस्ट्रेलियाई पिचों और यहां की कंडीशंस से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएं.

वैसे, विराट और रोहित को ऑस्ट्रेलिया में खेलने का लंबा अनुभव है. लेकिन, टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चुने गए कई खिलाड़ी पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे. इसमें सूर्यकुमार यादव, दीपक हुडा, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. ऐसे में इनके लिए यह बड़ी चुनौती होगी. इसलिए यह युवा खिलाड़ी भी कंडीशंस को बेहतर समझने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं.

Rohit Sharma hitting the nets ahead of India’s warm-up match against a WA XI team tomorrow. Around 2000 fans expected at the WACA pic.twitter.com/BzIUhDEKLv

