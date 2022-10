VIDEO: शान मसूद की चोट कितनी गंभीर? शादाब खान ने दिया अपडेट- हम दुआ कर रहे हैं, आप भी करें

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) के मेन मुकाबले शनिवार से शुरू हो रहे हैं. टूर्नामेंट के मेन मुकाबले शुरू होने से पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार बल्लेबाज शान मसूद (Shan Masood) सिर में चोट लगने की वजह से अस्पताल पहुंच गए हैं. मसूद की चोट कितनी गंभीर है इसपर टीम के उपकप्तान शादाब खान (Shadab Khan) ने बड़ा बयान दिया हैं.

24 वर्षीय पाक खिलाड़ी ने मसूद की चोट पर जवाब देते हुए कहा है, ‘उसे बेहद ही संवेदनशील जगह पर चोट लगी है. उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है मुझे नहीं पता. लेकिन हमारे फिजियो द्वारा किए गए टेस्ट को उसने पास कर लिया है. उसे आगे की उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है. हम दुआ कर रहे हैं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए. आप भी दुआ करें की वह जल्द ही ठीक हो जाए.’

शान मसूद की चोट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में वह चोट के बाद जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे हैं. इस बीच उनके आस पास ग्रीन टीम के सभी खिलाड़ी एकत्रित हैं. मैदान में फिजियो और मेडिकल स्टाफ द्वारा ट्रिटमेंट करते हुए भी देखा जा रहा है. शुरूआती उपचार एक बाद उन्हें स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया.

