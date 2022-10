IND vs PAK T20: टीम इंडिया के लिए विलेन बनी 'तीसरी आंख', हाथ में आया विकेट जाते देख रोहित-हार्दिक भड़के

नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान के बीच मेलबर्न के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पर टी20 वर्ल्ड का महामुकाबला खेला जा रहा है. भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. अर्शदीप सिंह ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को पावरप्ले में ही आउट कर दिया. हालांकि, इसके बाद इफ्तिखार अहमद और शान मसूद ने पाकिस्तान की पारी को संभाला. दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 50 गेंद में 76 रन की पार्टनरशिप हुई. हालांकि, भारत ने लगातार दो ओवर में इफ्तिखार और फिर शादाब खान को आउट कर मैच में वापसी कर ली. मसूद ने एक छोर संभाले रखा. हालांकि, नए बल्लेबाजों के स्ट्राइक रोटेट करने में नाकाम रहने की वजह से शान मसूद 2 ओवर तक स्ट्राइक पर नहीं आ पाए.

शान मसूद को 15वें ओवर में बल्लेबाजी का मौका मिला. वो 15वें ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए. यह ओवर आर अश्विन डाल रहे थे. उनके इस ओवर की चौथी गेंद पर मसूद ने बाहर निकलकर शॉट मारने की कोशिश की. लेकिन अश्विन पहले ही यह भांप गए थे तो उन्होंने गेंद की लेंथ छोटी कर दी. ऐसे में गेंद शान के बल्ले पर पूरी तरह नहीं आई और हवा में ऊंची उठ गई और सीधे स्पाइडर कैमरा के केबल से जा टकराई और ऐसी जगह गिर गई, जहां फील्डर नहीं था. नियमों के तहत, स्पाइडर कैमरा से टकराने के कारण गेंद को डेड करार दे दिया गया और भारत शान मसूद के विकेट से महरूम रह गया.

Spider cam adds nothing to the game and just cost India a wicket. Farcical in a World Cup. Needs binning off promptly @icc #indvspakmatch #ICCT20WorldCup #ICCT20WorldCup2022 pic.twitter.com/IMMTXJcfsl

— Edd Oliver (@EddOliver1) October 23, 2022