पठान और शोएब के बीच शुरू हुआ वाक युद्ध, भारत की हार पर अख्तर ने लिए मजे

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) का पहला सेमीफाइनल मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सिडनी में खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को जीत मिली. इस दौरान भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी इरफान पठान (Irfan Pathan) ने सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रीन टीम की खिंचाई की थी. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, ‘पड़ोसियों जीत आती जाती रहती है, लेकिन ग्रेस आपके बस की बात नहीं है.’ एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा था यह खिलाड़ियों के लिए नहीं है.

इरफान पठान के इस पोस्ट का जवाब अब पाकिस्तानी पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की हार पर दिया है. उन्होंने लिखा है, ‘अरे क्या हो गया ब्रो? किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बता. मैं डांटूंगा नहीं. वादा रहा.’

शोएब अख्तर के इस जवाब पर इरफान पठान ने भी अपना विचार रखा है. उन्होंने लिखा है, ‘हाहा. थोड़ी बदतमीजी स्टेडियम में या उसका रिएक्शन. बाकी तुम मुझे जानते हो मैनेज तो हम ही करते हैं. ढेर सारा प्यार भाई.’

Haha. Thodi badatamizi stadium mein or uska reaction. Baaki u know me manage to hum hi karte hai. Lots of love brother.

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 10, 2022