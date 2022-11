VIDEO: पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद शोएब अख्तर ने टीम इंडिया को ललकारा, जारी किया वीडियो

नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच जब कभी भी मुकाबला होता है वो रोमांच से भरा होता है. आईसीसी टी20 विश्व कप में दोनों टीमों ने आगाज आपस में खेलकर किया था. भारत ने पाकिस्तान को आखिरी बॉल तक चले मुकाबले में हराया. इसके बाद जिम्बाब्वे से पाक टीम को बेहद शर्मनाक हार मिली. दो लगातार हार के बाद उसका टूर्नामेंट में सफर खत्म माना जा रहा था. उपरवाले की मेहबानी और तीन जीत दे दम पर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली. पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर टीम की जीत से इतरा रहे हैं और भारत को फाइनल में देखने की बात कही.

पाकिस्तान की टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की आखिरी उम्मीद साउथ अफ्रीका की नीदरलैंड्स के खिलाफ हार पर टिकी थी. रविवार को टी20 विश्व कप का एक और उलटफेर हुआ. इसके बाद बांग्लादेश को पहले पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 127 रन के स्कोर पर रोका और फिर 18.1 ओवर में 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल किया. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया.

What a tournament. No team was at their absolute best, that made the tournament the best.

A World Cup to remember. pic.twitter.com/54TRquTtGy

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 6, 2022