VIDEO: शोएब अख्तर ने ऐसा क्यों कहा, पाकिस्तान सेमीफाइनल हार टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन जाए

नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान की टीमें आईसीसी टी20 विश्व कप के अंतिम चार में पहुंची है. टीम इंडिया ने अपने दम पर सेमीफाइनल में जगह बनाई है जबकि पाकिस्तान को नीदरलैंड की साउथ अफ्रीका पर उलटफेर भरी जीत के बाद यह मौका मिला. न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम को 9 नवंबर को टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में खेलना है. मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि हो सकता है टीम हारकर पहले बाहर होने वाली टीम बन जाए.

अख्तर बोले, सारी की सारी कहानी 1992 विश्व कप के जैसा लग रही है. कोई हारेगा, कोई मुकाबला बारिश से धुल जाएगा. किसी को 1 अंक मिलेगा, तो कोई 2 अंक हासिल करेगा और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहेगी. मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की टीम कल जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल का मुकाबला है उसे जीत जाए और फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो जाए.

Hoping for a Pakistan win tomorrow. Just like everyone else, i love the 1992 comparisons also. So lets repeat that & beat New Zealand please. pic.twitter.com/atTwqReaJN

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 8, 2022