पहले प्रैक्टिस सेशन में ही भारत के धाकड़ बैटर ने बना लिया टी20 वर्ल्ड कप का गेम प्लान, देखें VIDEO

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप के शुरू होने में अब गिनती के दिन बचे हैं. भारत का पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान से है. इस मैच और विश्व कप की तैयारी के लिए टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है और पर्थ में डेरा डाला हुआ है. वर्ल्ड कप के लिए जो भारतीय टीम चुनी गई है, उसमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का बड़ा टूर्नामेंट खेलेंगे. उनमें से एक सूर्यकुमार यादव भी हैं. उन्हें टी20 विश्व कप में भारत का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड माना जा रहा है. सूर्यकुमार को भी इसका अंदाजा है. इसी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस से जल्दी से जल्दी तालमेल बैठा लेना चाहते हैं. ताकि जब असल मुकाबले शुरू हों, तो उन्हें परेशानी न हो.

सूर्यकुमार का इससे जुड़ा एक वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया है. इसमें बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस और अपने गेम प्लान पर बात की. उन्होंने कहा, ‘मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया में यह पहला नेट सेशन था. यह सेशन काफी मजेदार रहा. मैं यह देखना चाहता था कि यहां के विकेट में कितना पेस और उछाल है. शुरू में इसे लेकर थोड़ा सा नर्वस था. लेकिन, धीरे-धीरे सब सामान्य हो गया. मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं जल्दी से जल्दी यहां के माहौल और कंडीशंस में ढल जाऊं.’

#TeamIndia batter @surya_14kumar had his first nets session in Australia. 🗣️Hear in to what he has to say on the conditions down under and preparations going into the @T20WorldCup pic.twitter.com/HaI6hjVNsu

— BCCI (@BCCI) October 9, 2022