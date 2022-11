VIDEO: शादाब खान का वायरल हुआ वीडियो, समय आ गया भाई दुआ करो दुआ

नई दिल्ली. सुपर-12 राउंड में किस्मत के भरोसे पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए तो क्वालीफाई कर गई है, लेकिन अब उसे नॉकआउट मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा. ग्रीन टीम का सेमीफाइनल में बुधवार को न्यूजीलैंड के साथ भिड़ंत है. टीम को यहां शिकस्त मिलती है तो उसका दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का सपना टूट जाएगा.

महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले टीम के उपकप्तान शादाब खान (Shadab Khan) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में लोगों के बीच वह कहते हुए नजर आ रहे हैं, ‘दुआ दुआ. भाई टाइम हो गया दुआ दुआ. दुआ करो दुआ करो.’ इस बीच उनके पास मौजूद लोग भी दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं.

