T20 World Cup में दिखेगा कोहली का 'विराट' अवतार, यकीन न हो तो यह वीडियो देख लीजिए

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया 23 अक्टूबर को अपना पहला मैच पाकिस्तान से खेलेगी. इस मैच से पहले, भारतीय टीम ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ 2 अभ्यास मैच खेले थे. अब दो वार्म-अप मैच खेलेगी. पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से 17 अक्टूबर को ब्रिसबेन के गाबा मैदान में होगा. इस मैच के लिए टीम इंडिया ने गाबा में जमकर अभ्यास किया. लेकिन, विराट कोहली टीम से अलग नेट्स पर अगले ही अभ्यास करते नजर आए. उन्होंने नेट्स पर घंटों प्रैक्टिस की. इस दौरान वो ऑफ स्टम्प के बाहर जाती और शॉर्ट गेंदों के खिलाफ बल्लेबाजी करते नजर आए.

टीम इंडिया 6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर पहुंचीं थी. यहां भारत ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ दो प्रैक्टिस मैच खेले. एक में भारत को जीत मिली जबकि दूसरे में टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी. हालांकि, विराट दोनों ही मुकाबलों में नहीं खेले और नेट्स पर ही अभ्यास पर पूरा जोर दिया. इस दौरान उन्होंने कोच राहुल द्रविड़ के साथ कई सेशन में ट्रेनिंग की. अभ्यास मैच के बाद भी कोहली, भारतीय कप्तान रोहित के साथ पर्थ के वाका मैदान के सेंट्रल विकेट पर भी अभ्यास किया था. ताकि रफ्तार और अतिरिक्त उछाल से तालमेल बैठा सकें.

