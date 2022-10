VIDEO: विराट कोहली ने बाबर-रिजवान के साथ की नेट्स में बल्लेबाजी

नई दिल्ली. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 एक बड़ा इवेंट हैं और सभी खिलाड़ी इसके लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं. एशिया कप 2022 के दौरान फॉर्म में लौटे विराट कोहली भी इस बड़े टूर्नामेंट के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं. इस टूर्नामेंट से पहले उनके लिए कोई भी दिन आराम के लिए नहीं हैं. भारत को अपना पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है. ऐसे में पाकिस्तान की सलामी जोड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों टॉप खिलाड़ियों को एक साथ खेलते देखने का फैन्स को मौका मिल गया है.

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का टी20 विश्व कप अभ्यास मैच सोमवार की शाम को गाबा में समाप्त हुआ. इसके बाद विराट कोहली ने समय बर्बाद नहीं किया और कुछ देर बाद ही नेट्स पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए. विराट कोहली ने पाकिस्तान टीम के साथ गाबा में नेट्स प्रैक्टिस की. विराट ने 40 मिनट का लंबी ट्रेनिंग की, जिसमें ज्यादातर छोटी गेंदें उन पर फेंकी जा रही थीं.

सचिन तेंदुलकर ने मिडिल ऑर्डर में लगाया बाएं हाथ के बल्लेबाज पर दांव, बोले- बिना किसी शक…

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी नेट्स पर मौजूद थे और कोहली के बगल के नेट में अपना बल्लेबाजी अभ्यास सत्र कर रहे थे. बल्लेबाजी सेशन के बाद विराट कोहली टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ के पास गए और उनसे कुछ बात की. विराट कोहली के प्रैक्टिस सेशन के वक्तव राहुल द्रविड़ वहीं मौजूद रहे थे. बता दें कि विराट कोहली ने ज्यादातर उस तरह की गेंदों का सामना किया, जिस गेंद पर वह ऑस्ट्रेलिया के साथ वॉर्म अप मैच में आउट हुए थे.

Babar Azam, Mohammad Rizwan and Virat Kohli did a net session together! All three batting side by side#T20WorldCup pic.twitter.com/itIMkKsAgn

— (@Babar4life) October 17, 2022