VIDEO: चहल ने मैच के हीरो राहुल और अर्शदीप से की मजेदार बातचीत, ऐसी थी जीत की रणनीति

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) का 35वां मुकाबला दो नवंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच एडिलेड में खेला गया. बारिश से प्रभावित इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को डकवर्थ लुईस नियम के तहत पांच रनों से जीत मिली. मैच के दौरान सभी खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा. टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल रंग में नजर आए. उन्होंने पारी का आगाज करते हुए 32 गेंदों में तीन चौके एवं चार छक्के की मदद से 50 रनों की विस्फोटक अर्द्धशतकीय पारी खेली. इससे पहले वह टूर्नामेंट में विपक्षी गेंदबाजों के सामने जूझते हुए नजर आ रहे थे.

वहीं तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली एक बार फिर अर्द्धशतक जड़ने में कामयाब रहे. उन्होंने टीम के लिए 44 गेंद में 64 रनों की नाबाद पारी खेली. गेंदबाजी के दौरान युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह एक बार फिर चमके. उन्होंने टीम के लिए चार ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 38 रन खर्च कर दो सफलता प्राप्त की. खास बात यही रही कि उन्होंने टीम के लिए आखिरी ओवर भी डाला. इस दौरान उन्होंने लक्ष्य का बखूबी बचाव किया.

