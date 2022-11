T20 World Cup 2024: नीदरलैंड्स ने उलटफेर कर किया क्वॉलिफाई, 12 टीमों की जगह पक्की

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप 2022 में नीदरलैंड्स की टीम ने रविवार (6 नवंबर) को बड़ा उलटफेर करते हुए दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया. दोनों टीमों के बीच ग्रुप 2 के इस मुकाबले में जीत की दावेदार मानी जा रही दक्षिण अफ्रीका की टीम को 13 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. नीदरलैंड्स की टीम ने जीत के साथ जहां दक्षिण अफ्रीका को पहली बार टी20 में हराया, वहीं उसने वर्ल्ड कप के सभी समीकरण बिगाड़कर रख दिए.

इसके बाद इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में जब भारत ने जिम्बाब्वे को हरा दिया तो नीदरलैंड की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वह 2024 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वॉलिफाई कर गए थे. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्टइंडीज और यूएसए में संयुक्त रूप से किया जाएगा.

क्वॉलिफाई करने वाली टीमें

सुपर 12 का रोमांच खत्म होने के बाद भारत, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान ने अंतिम चार में जगह बनाई है, लेकिन अगले टी20 वर्ल्ड कप के लिए 12 टीमों का चयन हो गया है. टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्टइंडीज और यूएसए में होगा, इसके लिए 12 टीमों ने अपनी जगह पक्की कर ली है. वेस्टइंडीज और यूएसए मेजबान होने के नाते टूर्नामेंट के क्वॉलिफाई कर चुके हैं, जबकि वर्ल्ड कप में टॉप 8 टीमों में भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और नीदरलैंड्स ने एंट्री मारी है. वहीं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने आईसीसी रैंकिंग के तहत अपनी जगह पक्की की है.

नीदरलैंड्स ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर किया उलटफेर

टी20 वर्ल्ड कप 2022 के पहले राउंड में नीदरलैंड ने दो मुकाबले जीते और सुपर 12 के ग्रुप 1 में अपनी जगह बनाई, लेकिन इस ग्रुप में भी उन्होंने जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया. और 4 अंकों के साथ प्वाइंट टेबल में चौथे नंबर पर रहे. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को हुए पहले मुकाबले में नीदरलैंड्स ने इतिहास रचा.

12 teams have now confirmed their spots at the next men’s #T20WorldCup in 2024 ✅ pic.twitter.com/EFii1FKBYY

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 6, 2022