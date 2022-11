VIDEO: मैच के बाद एलेक्स हेल्स ने इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी को क्यों किया अनदेखा? जानिए वजह

नई दिल्ली: इंग्लैंड की टीम ने शनिवार 5 नवंबर को टी20 विश्व कप के सुपर-12 मैच में श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. इस हार के साथ ही श्रीलंका को टुर्नामेंट से बाहर का रास्ता देखना पड़ा. ग्रुप ए के प्वॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड की टीम दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. एलेक्स हेल्स (Alex Hales) और बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने बेहतरीन पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. इस मुकाबले के बाद एलेक्स हेल्स का इंटरव्यू लिया जा रहा था जिसमें फैंस ने यह नोटिस किया कि हेल्स पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन को अनदेखा करते नजर आ रहे हैं.

दरअसल इंग्लैंड की जीत के बाद एलेक्स हेल्स का इंटरव्यू लिया गया. उस पैनल का हिस्सा इयोन मोर्गन भी थे. इस इंटरव्यू के दौरान देखा गया कि एलेक्स ने एक बार भी मोर्गन की तरफ नहीं देखा और न ही मोर्गन ने उनसे कुछ सवाल पूछा.

Alex Hales ignoring Morgan like he ignored him while team selection during his captaincy stint.

He didn’t even look at Morgan for one second. #T20WorldCup #ENGvSL pic.twitter.com/8zL2e2coKr

— Vibhash (@iamvibhash) November 5, 2022