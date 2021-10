T20 World Cup: आखिरी पारी खेलने के बाद रो पड़े असगर अफगान, पाकिस्तानी टीम की वजह से लिया संन्यास, देखें VIDEO

नई दिल्ली. असगर अफगान (Asghar Afghan) टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में रविवार को नामीबिया के खिलाफ अंतिम बार मैदान पर उतरे. पाकिस्तान से मिली हार के बाद अफगान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास (Asghar Afghan Retirement) लेने का ऐलान किया था. अफगान ने कहा कि उन्होंने टूर्नामेंट के बीच में ही संन्यास लेने का फैसला इसलिये किया क्योंकि उन्हें और उनके साथी खिलाड़ियों को पिछले मैच में पाकिस्तान (Pakistan) से मिली हार से काफी दुख हुआ था. अफगानिस्तान को सुपर-12 चरण के पिछले मैच में पाकिस्तान से पांच विकेट से हार मिली थी जिसमें आसिफ अली ने 19वें ओवर में चार छक्के जड़कर अपनी टीम को जीत दिलायी थी. पाकिस्तान को अंतिम दो ओवर में जीत के लिये 24 रन चाहिए थे.

इस मैच को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि अफगान ने नामीबिया के खिलाफ मैच के बाद संन्यास लेने के फैसले की घोषणा कर दी. बतौर कप्तान उनके नाम सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में जीत दिलाने का रिकार्ड है. अफगानिस्तान की 115 मैचों में अगुआई करने वाले अफगान ने नामीबिया के खिलाफ पहली पारी खत्म होने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ‘‘पिछले मैच में हम काफी आहत हो गये थे इसलिये मैंने संन्यास लेने का फैसला किया. ’’ उन्होंने कहा, ‘‘काफी सारी यादे हैं, यह मेरे लिये मुश्किल था. लेकिन मुझे संन्यास लेना था.’’

