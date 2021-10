Ind Vs Pak: बाबार आज़म के पिता जीत के बाद नहीं रोक पाए अपने आंसू, Video वायरल

दुबई. टीम इंडिया के खिलाफ जीत के बाद पूरा पाकिस्तान इस वक्त जश्न में डूबा है. हर तरफ कप्तान बाबर आज़म (Babar Azam) की तारीफ हो रही है. उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो इमरान खान जैसे बड़े कप्तान भी नहीं कर सके. न सिर्फ कप्तानी बल्कि बैटिंग के मोर्चे पर भी बाबर ने कमाल कर दिया. उन्होंने मोहम्मद रिज़वान के साथ शतकीय साझेदारी की. साथ ही उन्होंने 68 रनों की नाबाद पारी खेली. इस बीच उनके पिता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं.

दुबई में इस मैच को देखने के लिए बाबर आज़म के पिता भी पहुंचे थे. वीडियो में देखा जा सकता हैं कि वो स्टेडियम में बैठे हैं और चारों तरफ पाकिस्तानी फैंस ने उन्हें घेर रखा है. दर्शकों का पूरा हूजुम उन्हें बधाई दे रहा है. पिता के साथ आज़म के छोटे भाई भी मौजूद थे.

Babar Azam’s father was in tears as his son becomes the first ever Pakistani Captain to win a world Cup game against India#BabarAzam #MaukaMauka #INDvPAK pic.twitter.com/NFXvFNg4OF

— Fakhar Gill 🇵🇰 (@fakhar_tweets) October 24, 2021