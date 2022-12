VIDEO: भारत ने लगातार तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीता, फाइनल में 2 बल्लेबाजों ने जड़ा शतक

नई दिल्ली. भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. उसने टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में बाांग्लादेश को (IND vs BAN) हराया. भारत ने लगातार तीसरी बार खिताब जीता. यह टूर्नामेंट का तीसरा ही सीजन था. अन्य कोई टीम अब तक खिताब नहीं जीत सकी है. मैच में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 2 विकेट पर 277 रन बनाए. रमेश ने 63 गेंद पर नाबाद 136 रन बनाए. अजय रेड्‌डी ने भी ने 50 गेंद पर नाबाद 100 रन की पारी खेली. जवाब में बांग्लादेश की टीम 3 विकेट पर 157 रन ही बना सकी. इस तरह से भारतीय टीम ने मैच को 120 रन के बड़े अंतर से जीता. हालांकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले विवाद हुआ था. वीसा नहीं मिलने के कारण पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट में शामिल होने भारत नहीं आ सकी थी.

इससे पहले 2017 में हुए टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था. तब टूर्नामेंट के मुकाबले भारत में ही हुए थे. पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 197 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम ने लक्ष्य को एक विकेट खोकर हासिल कर लिया था. भारत को 9 विकेट से जीत मिली थी. इससे पहले 2012 में भी भारत ने ही खिताब पर कब्जा किया था.

BREAKING: #TeamIndia 🇮🇳 wins the Blind Cricket World Cup 2022 defeating Bangladesh in the final at Bangalore. Sweetest victory by #TeamIndia to celebrate the moment. #INDvBAN #BANvIND

pic.twitter.com/9PaD2ROScr

— Karamdeep Singh (@oyeekd) December 17, 2022