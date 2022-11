PAK vs ENG: 13 साल की जानकी ईश्वर करेंगी T20 विश्व कप के फाइनल में परफॉर्म

नई दिल्ली: टी20 विश्व कप के फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड (Pak vs Eng) की टीम पहुंच चुकी है. रविवार (13 नवंबर) को यह मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. भले ही भारतीय टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हो लेकिन करोड़ों भारतीयों के लिए सम्मान की बात यह है कि भारतीय मूल की गायिका जानकी ईश्वर (Janaki Easwar) इस मुकाबले से पहले परफॉर्म करते नजर आएंगी.

जानकी की उम्र महज 13 साल है और वह भारत के केरल राज्य से है. लेकिन वह साल 2007 में अपने माता-पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया में बस गई थी. वह फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के रॉक ग्रुप आइस हाउस (Ice House) के साथ प्रस्तुति देंगी. जानकी मुकाबले की शाम को दूसरे गीत आइस हाउस वी कैन गेट टुगेदर (Ice House we can get together) के दौरान प्रस्तुति देगी. इसमें जिम्बाब्वे में जन्मी गायिका थंडो सिकविला (Thando Sikwila) भी होंगी. जानकी ने इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू के दौरान विश्व कप फाइनल में प्रदर्शन करने के अवसर पर अपना उत्साह व्यक्त किया.

इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, “एमसीजी में इतनी ज्यादा भीड़ के सामने और विश्व स्तर पर लाखों लोगों के सामने परफॉर्म करना मेरे लिए अविश्वसनीय अनुभव होगा. मेरे माता-पिता क्रिकेट के बड़े फैंस है. यह उनकी वजह से हो पाया है. मैं प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हूं. अच्छा होता अगर भारत यह फाइनल मुकाबला खेलता”. बता दें कि जानकी बचपन से ही ऑस्ट्रेलिया में ही पली बढ़ी है. जानकी जब 5 साल की थी तब उसके माता पिता ने उन्हें सबसे पहले भारतीय संगीत से परिचित कराया था. उसने कर्नाटक गायन की शिक्षा लेनी शुरू की थी.

आधिकारिक आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 की वेबसाइट के अनुसार मैच शुरू होने से पहले इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम को सम्मानित किया जाएगा. इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा. इस कार्यक्रम में दुनिया भर के डांसर्स और कलाकार भी शामिल होंगे. जो इस प्रोग्राम को चार-चांद लगाएंगे.

