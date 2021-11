NZ vs AUS, T20 WC Final: डेवॉन कॉनवे की जगह लेगा केकेआर का विस्फोटक बल्लेबाज

नई दिल्ली. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल (T20 World Cup final) ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (New Zealand vs Australia) के बीच खेला जाएगा. दोनों ही टीमें अपना पहला खिताब जीतने की कोशिश करेंगी. फाइनल से पहले हालांकि कीवी टीम को जबरदस्त झटका लगा है. टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे (Devon Conway) नहीं खेलेंगे. कॉनवे ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले सेमीफाइनल में टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने 46 रन की पारी खेलकर मुश्किल में फंसी टीम को उबारने का काम किया था. हालांकि, आउट होने के बाद कॉनवे ने निराशा में खुद अपने दाएं हाथ को बैट पर जोर से दे मारा था, जिसके कारण उनका हाथ टूट गया. चोटिल कॉनवे की जगह टिम सिफर्ट (Tim Seifert) अब फाइनल खेलेंगे. सिफर्ट आईपीएल (IPL) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ओर से खेलते हैं.

26 वर्षीय सिफर्ट कीवी टीम के विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं. वनडे और टी20 दोनों में इस बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 120 से ऊपर है. दाएं हाथ के बल्लेबाज सिफर्ट 36 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 132 की स्ट्राइक रेट से 703 रन बना चुके हैं. उनके नाम पांच अर्धशतक भी दर्ज है. उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 84 का है जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था. सिफर्ट आमतौर पर ओपनिंग करते हैं लेकिन फाइनल मुकाबले में वह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं.

चोटिल होने के बावजूद डेवॉन कॉनवे टीम के साथ पूरी तरह डटे हुए हैं. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें कॉनवे साथी खिलाड़ी सिफर्ट को विकेटकीपिंग का अभ्यास करा रहे हैं.

Keepers working together at Friday night training in Dubai. #T20WorldCup pic.twitter.com/y1fme4MQTD

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 12, 2021