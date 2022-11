India vs England: विराट कोहली ने क्रिस वोक्स की गेंद पर जड़ा शानदार छक्का, देखें VIDEO

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) को गुरुवार (10 नवंबर) को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबले में 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को 168 रन पर रोका. भारत की ओर से विराट कोहली (Virat Kohli) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने शानदार अर्धशतक जड़ा. इस बीच विराट कोहली द्वारा क्रिस वोक्स को लगाया गया शॉर्ट सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

विराट कोहली ने इस मुकाबले में अर्धशतक जड़ा. लेकिन उनके द्वारा क्रिस वोक्स को लगाया गया शॉट खास था. उन्होंने चौथा ओवर करने आए क्रिस वोक्स की पहली ही गेंद पर कवर्स की ओर एक शानदार छक्का लगाया. उनका यह शॉट फैंस द्वारा खूब पसंद किया गया.

#KingKohli and Adelaide, a love story we hope never ends! 😍

Describe this brilliant six in three words!@imVkohli | ICC Men’s #T20WorldCup | #INDvENG #BelieveInBlue #ViratKohli #INDvsENG pic.twitter.com/zqS8DjrpZT

