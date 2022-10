VIDEO: बिग बी ने IND VS PAK मुकाबले से पहले कविता पढ़ कर बढ़ाया टीम इंडिया का जोश

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच महामुकाबले में बस 2 दिन शेष हैं. दोनों देशों के फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दोनों टीमें 23 अक्टूबर को एक-दूसरे खिलाफ अपने पहले मुकाबले का आगाज करेगी. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई वाली भारतीय टीम मेलबर्न पहुंच चुकी है और जमकर तैयारी कर रही है.

भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने की लिस्ट में अब बॉलीवुड के सबसे बड़े दिग्गज अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) भी जुड़ गए हैं. अमिताभ बच्चन ने अपने शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के एक एपिसोड में टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए एक कविता सुनाई. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

— sonytv (@SonyTV) October 20, 2022