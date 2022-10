VIDEO: 'मारने का मूड नहीं हो रहा यार' और अगली ही गेंद पर आउट हो गए सूर्यकुमार यादव

ब्रिस्बेन. केएल राहुल (57) और सूर्यकुमार यादव (50) के अर्धशतक की मदद से भारत ने सोमवार को गाबा में गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के अपने पहले अभ्यास मैच में सात विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए. वहीं, ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 187 रन का लक्ष्य दिया है. पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए.

हमेशा की तरह सूर्यकुमार अपने चिर-परिचित नजर में दिखे. अपनी पारी के दौरान उन्होंने कई पैडल और स्वीप शॉट खेले. सूर्या ने 6 चौका और 1 छक्का भी लगाया. लेकिन स्टम्प माइक में उनका एक ऑडियो कैच हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. शानदार अर्धशतक तक पहुंचने के बाद सूर्यकुमार ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अक्षर पटेल से कहा कि वह उस गेंदबाज को मारने के मूड में नहीं हैं… उनकी यह बात साफ सुनाई दे रही थी.

दिलचस्प बात ये है कि अगली ही गेंद जो कि 20वें ओवर की चौथी गेंद थी… पर वे आउट भी हो गए. पारी का आखिरी ओवर करने आए केन रिचर्डसन की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल से सूर्या कहते सुनाई देते हैं, ‘मारने का मूड नहीं हो रहा यार’.

@surya_14kumar – Maarne ka mood hi nahi ho raha yaar

Got out very next ball #AUSvIND #T20WorldCup #T20WorldCup2022 pic.twitter.com/TWBM2zSAtA

— Aditya Kukalyekar (@adikukalyekar) October 17, 2022