IRE vs WI: वेस्टइंडीज के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर फैंस ने निकोलस पूरन को किया जमकर ट्रोल

होबार्ट. ग्रुप स्टेज मुकाबले में 2 बार की विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज (West Indies) को अपने तीसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा. आयरलैंड (Ireland) की टीम ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया. इस हार के साथ वेस्टइंडीज की टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) से बाहर हो गई है. इस हार के लिए फैंस ने वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन को दोषी ठहराया.

निकोलस पूरन ने पिछले कुछ मैचों में वेस्टइंडीज के लिए खराब प्रदर्शन किया. आयरलैंड के खिलाफ भी मैच में वो मात्र 13 रनों पर आउट हो गए. हार के बाद फैंस ने वेस्टइंडीज के कप्तान को निशाने पर लिया है और जमकर ट्रोल किया.

What a stellar performence by Ireland.

Meanwhile West Indies and Nicholas Pooran fans situation be like😅#WIvIRE #IREvsWI pic.twitter.com/t6PrEK5Hpu

