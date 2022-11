VIDEO: इंग्लैंड का दिग्गज ऑलराउंडर नेट प्रैक्टिस में बहा रहा पसीना, टीम इंडिया के लिए बन सकता है खतरा

नई दिल्ली: टी20 विश्व कप (T20 World Cup) के सेमीफाइनल के लिए 4 टीम क्वालीफाई कर चुकी है. 9 नवंबर को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. वहीं 10 नवंबर को एडिलेड के मैदान पर भारत और इंग्लैंड की टीम आमने-सामने होगी. पिछले 5 टी20 मुकाबलों में भारतीय टीम इंग्लैंड पर हावी रही है. सेमीफाइनल मुकाबले से पहले इंग्लैंड टीम के दिग्गज ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) नेट्स में जमकर प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं.

इंग्लैंड क्रिकेट ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें लियाम लिविंगस्टोन नेट्स में शानदार शॉट्स लगाते नजर आ रहे हैं. स्पिन को अच्छी तरह से नहीं खेलने पर लियाम की काफी आलोचना होती है. लेकिन वीडियो में वह विश्व स्तरीय स्पिनर मोईन अली और लियाम डॉसन की गेंद पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. लिविंगस्टोन वीडियो में फुट वर्क का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं.

Just Livi doing his thing 😍🏏💥🍿#T20WorldCup | @liaml4893 pic.twitter.com/NWbrde0KQI

— England Cricket (@englandcricket) November 8, 2022