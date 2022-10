Live Auto Refresh On

T20 World Cup LIVE Updates: क्रिकेट फैंस के लिए आज सुपर संडे, भारत के लिए जीत की दुआ कर रहा पाकिस्तान

BAN vs ZIM T20 World Cup Live Score and Updates in Hindi: टी20 विश्व कप सुपर 12 में आज तीन मुकाबले खेले जा रहे हैं. दिन का पहला मैच बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है जबकि दोपहर में पाकिस्तान की भिड़ंत नीदरलैंड्स से होगी. टीम इंडिया शाम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पर्थ में उतरेगी. पाकिस्तान के लिए इस मुकाबले को जीतना हर हाल में जरूरी है. साथ ही साथ बाबर आजम की अगुआई वाली पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए जीत की दुआ करेगी.