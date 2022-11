VIDEO: नीदरलैंड के कप्तान ने बाबर आजम को दिया खास संदेश, जानें क्या कहा

नई दिल्ली. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 में रविवार (6 नवंबर) का दिन काफी सरप्राइज का रहा है. कुछ चौंकाने वाले नतीजे इस दिन देखने को मिले. पहले नीदरलैंड ने ग्रुप 2 के मैच में दक्षिण अफ्रीका को 13 रनों से हराया. इसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 5 विकेट से मात दी औ सेमीफाइनल के लिए क्वॉलिफाई किया. एक वक्त पर पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में शुरुआती दो मैच हारने के बाद बाहर होने की कगार पर था. परिणाम का मतलब था कि पाकिस्तान और भारत सेमीफाइनल में पहुंचने वाली ग्रुप 2 की दो टीमें हैं. दक्षिण अफ्रीका पर नीदरलैंड की जीत का मतलब यह भी था कि डच शीर्ष -4 में रही. इससे नीदलैंड 2024 टी20 विश्व कप के लिए सीधे क्वॉलिफाई होती है. यह टी20 वर्ल्ड कप संयुक्त रूप से अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेला जाएगा.

नीदरलैंड ने अपने रविवार के खेल से पहले तीसरे स्थान पर काबिज पाकिस्तान को बांग्लादेश को हराने के लिए कहा. नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका मैच के बाद एडिलेड में पाकिस्तान उसी स्थान पर बांग्लादेश से खेल रहा था. एक जीत ने न केवल अंतिम चार में उनका प्रवेश सुनिश्चित करना था बल्कि पाकिस्तान की जीत के साथ नीदलैंड भी अंक तालिका में चौथे स्थान पर रहता. इसलिए जैसे ही बाबर आजम ने मैदान में प्रवेश किया, नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने उनसे कहा, “हे, सुनिश्चित करें कि आप जीतें हैं, फिर हम चौथे स्थान पर हैं.”

शोएब अख्तर ने इस घटना का वीडियो शेयर किया और लिखा कि उन्होंने हमें सेमीफाइनल में पहुंचाया. हमने अगले टी20 विश्व कप में उनकी एंट्री सुनिश्चित की. शोएब अख्तर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया, ”नीदरलैंड और पाकिस्तान के कप्तानों के बीच कितना खूबसूरत पल है. उन्होंने हमें सेमीफाइनल में पहुंचाया. हमने अगले टी20 विश्व कप में उनका प्रवेश सुनिश्चित किया.”

What a beautiful moment between the captains of Netherlands & Pakistan.

They got us into the semifinals. We ensured their entry into next T20 World Cup. pic.twitter.com/FC13lteSwN

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 6, 2022