T20 WC 2022: फैंस ने अफरीदी की फिटनेस को लेकर PCB को लगाई लताड़, कहा- कुछ तो शर्म करो

नई दिल्ली: पाकिस्तान को टी20 विश्व कप 2022 (T20 World Cup 2022) के अपने दूसरे मुकाबले में महज एक रन से शिकस्त खानी पड़ी है. पाकिस्तान की हार के बाद दुनिया भर के क्रिकेट फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे को महज 130 रनों पर रोकने के बावजूद लक्ष्य तक पहुंचने में नाकामयाब रही. अंतिम गेंद पर रन लेते वक्त शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) थोड़े सुस्त नजर आए. जिसके बाद खेल प्रशंसक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं.

पाकिस्तान को अंतिम गेंद पर जीत के लिए तीन रनों की जरूरत थी. लेकिन मोहम्मद वसीम और शाहीन अफरीदी मात्र एक रन ही ले पाए. मोहम्मद वसीम रन लेने के लिए काफी तेज दौड़े, लेकिन शाहीन अफरीदी मैदान में संघर्ष करते नजर आए. इस दौरान मैदान में वह काफी धीमे नजर आए. शाहीन अफरीदी हाल में ही चोट के बाद वापसी कर रहे हैं. इस वीडियो में देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह पूरी तरह फिट नहीं हैं.

OMG! Just see Shaheen Afridi running???

Only fools cann’t see it!!! pic.twitter.com/XC9ryr382Z

— Shakil Shaikh (@shakilsh58) October 28, 2022