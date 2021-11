T20 World Cup: पाकिस्तान ने पहले स्कॉटलैंड को हराया, फिर गेंदबाज की बर्थडे पार्टी में बुलाया, दिल जीत लेगा Video

नई दिल्ली. टी20 विश्व कप (T20 World Cup-2021) में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम (Pakistan cricket team) सिर्फ अपने खेल से ही दिल नहीं जीत रही. बल्कि वो जिस तरह विपक्षी टीमों को सम्मान और अहमियत दे रही है. उससे भी फैंस काफी प्रभावित हैं. एक दिन पहले यानी रविवार को पाकिस्तान ने अपने आखिरी लीग मैच में स्कॉटलैंड को 72 रन से हराया था. इस जीत के बाद पाकिस्तान टीम ने अपने गेंदबाज हैरिस रऊफ का 28वां जन्मदिन मनाया (Haris Rauf Birthday). इस बर्थडे पार्टी में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड की पूरी टीम को शरीक होने का न्यौता दिया था. स्कॉटलैंड ने भी इस न्योते को स्वीकार किया और खिलाड़ी बतौर मेहमान पार्टी में पहुंचे. पाकिस्तान की टीम ने भी अपने मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी.

हैरिस की बर्थडे पार्टी का एक वीडियो सामने आया है. इसमें पाकिस्तान गेंदबाज केक काटने के बाद पहला टुकड़ा स्कॉटलैंड के खिलाड़ी को खिलाते नजर आए. इसके बाद उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों का भी मुंह मीठा कराया. इसके बाद गेंदबाज के चेहरे पर सभी खिलाड़ियों ने केक लगा दिया. पाकिस्तान टीम के बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन ने भी बढ़-चढ़कर स्कॉटलैंड की टीम की आवभगत की.

We even had cake with @TheRealPCB 🍰 pic.twitter.com/TOanhky9bk

पाक टीम के युवा खिलाड़ी शाहनवाज धानी भी स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों का केक से मुंह मीठा कराते नजर आए. इस बर्थडे पार्टी के दौरान कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने स्कॉटलैंड के प्लेयर्स के साथ क्रिकेट को लेकर बातचीत की और खेल को लेकर अपने अनुभव साझा किए.

पाकिस्तान टीम नामीबिया के ड्रेसिंग रूम में भी गई थी

इससे पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने ऐसा ही कुछ नामीबिया के साथ भी किया था. नामीबिया के खिलाफ मैच में जीत दर्ज करने के बाद पूरी पाकिस्तानी टीम उनके ड्रेसिंग रूम में अचानक पहुंच गई थी और उनके साथ अपने अनुभव बांटे थे.

#SpiritofCricket – Pakistan team visited Namibia dressing room to congratulate them on their journey in the @T20WorldCup#WeHaveWeWill | #T20WorldCup pic.twitter.com/4PQwfn3PII

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 2, 2021