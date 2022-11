'विराट कोहली हमें दे दो वर्ल्ड कप ले जाओ', पाकिस्तानी शख्स का भारतीय फैन को मजेदार जवाब

नई दिल्ली: पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है. वही टीम इंडिया को आज गुरुवार को अपने सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. विराट कोहली ने एक बार फिर अर्धशतक जड़ा. हम सभी जानते है कि विराट कोहली (Virat Kohli) अपने शानदार प्रदर्शन में दम पर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में चर्चा में रहते हैं. ऐसा ही हुआ जब एक भारतीय परिवार अपनी बेटी को टेनिस मैच खिलाने पाकिस्तान पहुंचा. पाकिस्तानी फैन ने विराट कोहली को लेकर एक दिल छू लेने वाली वाली बात कही, जिसे खूब पसंद किया जा रहा.

दरअसल, पाकिस्तान में एक भारतीय परिवार को पाकिस्तानी शख्स ने अपनी कार में लिफ्ट दी. उसके बाद उस शख्स ने उन्हें बिरयानी की ट्रीट दी. ट्रीट के दौरान पाकिस्तानी फैन ने टी20 विश्व कप पर चर्चा करते हुए मजाक के मूड में कहा, ‘विराट कोहली इधर दे.. दो वर्ल्ड कप ले जाओ’. ये जवाब सुनकर भारतीय फैंस भी खुश हो गए और हंसने लगे. इस वीडियो को ट्विटर पर एक पाकिस्तानी पत्रकार के द्वारा शेयर किया गया है. जिसे काफी पसंद किया जा रहा है और हजारों की संख्या में लाइक्स मिले हैं.

I want my Indian friends & followers to watch this video. An Indian family who’re visiting Pakistan for his daughter’s tennis match in Islamabad. They met a good friend of mine Tahir Khan & asked for a lift. They’ve shared their experience in the video. This is Pakistan in real✌️ pic.twitter.com/S7VBrQawss

— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) November 8, 2022

