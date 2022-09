VIDEO: राहुल द्रविड़ ने जडेजा की चोट को लेकर दिया बड़ा अपडेट, कहा- अभी वर्ल्ड कप...

नई दिल्ली. रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) घुटने की चोट के चलते टी20 एशिया कप से बाहर हो चुके हैं. उनके ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भी खेलने को खतरा बताया जा रहा है. लेकिन कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने जडेजा की चोट को लेकर बड़ा अपडेट दिया और कहा कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. एशिया कप के मुकाबले इन दिनों यूएई में खेले जा रहे हैं. जडेजा ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार 35 रन बनाकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसके बाद हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ इस बाएं हाथ के स्पिनर ने एक विकेट लेने के अलावा एक बेहतरीन रन आउट भी किया था.

कोच राहुल द्रविड़ ने पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को होने वाले मैच से पहले कहा, रवींद्र जडेजा के घुटने में चोट लगी है और जाहिर तौर पर वह एशिया कप से बाहर हो गए हैं. मेडिकल टीम उनकी देखरेख कर रही है. टी20 वर्ल्ड कप अभी दूर है. इसलिए हमें अभी उसके बाहर या अंदर होने के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए. हम देखेंगे कि आगे क्या होता है. मालूम हो कि जडेजा बतौर ऑलराउंडर टीम को अच्छा बैलेंस देते हैं. इस कारण वे टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक हैं.

