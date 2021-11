T20 World Cup: सचिन तेंदुलकर को अभी भी टीम इंडिया से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद, बोले- मुश्किल दिन था

नई दिल्ली. दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों हार पर कहा कि यह ऐसा मैच था, जिसमें प्रयास करने के बावजूद कुछ भी टीम के अनुकूल नहीं रहा. विराट कोहली (Virat Kohli) और उनकी टीम को रविवार को दुबई में कीवी टीम से (India vs New Zealand) 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, जो टूर्नामेंट की (T20 World Cup 2021) उसकी लगातार दूसरी हार है. इससे भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को बड़ा झटका लगा है. इससे पहले टीम को पाकिस्तान से (India vs Pakistan) 10 विकेट से करारी शिकस्त ली थी.

सचिन तेंदुलकर ने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने उन्हें आसानी से रन नहीं बनाने दिए. इसके अलावा 110 के स्कोर का बचाव करते हुए भारतीय गेंदबाजों में पैनापन नहीं दिखा. उन्होंने कहा, ‘यह हमारी टीम के लिए मुश्किल दिन था. लेकिन ऐसे दिन कभी कभार ही आते हैं, जबकि आप प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ भी आपके अनुकूल नहीं होता. मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारी टीम इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करेगी.’

6 से 10 ओवर का दौर महत्वपूर्ण रहा

सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की रणनीति को शानदार बताया और कहा कि वह कई तरह की योजनाओं के साथ मैदान पर उतरे थे. उन्होंने कहा, ‘पहली गेंद से क्षेत्ररक्षण की सजावट और गेंदबाजी में बदलाव शानदार था. मुझे लगता है कि उनकी रणनीति बहुत अच्छी थी. पहले छह ओवर में हमने 2 विकेट पर 35 रन बनाए. इनमें से पांच ओवर में 20 रन बनाए और एडम मिल्ने के ओवर में 15 रन बने. मेरे हिसाब से छह से 10वें ओवर का दौर महत्वपूर्ण था.’

बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के लिए मजबूर हुए

सचिन तेंदुलकर ने कहा, ‘हमने 24 गेंदों पर केवल 13 रन बनाए और एक विकेट गंवाया. मेरे हिसाब से यह महत्वपूर्ण दौर था, जिसका हम फायदा नहीं उठा पाए. मैं जानता हूं कि विकेट गंवाने के बाद बल्लेबाज साझेदारी निभाने पर ध्यान देते हैं.’ उन्होंने कहा, ‘लेकिन एक दो रन चुराना आसान नहीं था और इस कारण बल्लेबाजों को लंबे शॉट खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा. रोहित ऐसा करने के प्रयास में आउट हुए, विराट ने भी इसी प्रयास में अपना विकेट गंवाया.’ तेंदुलकर ने कहा कि अपनी गेंदों में विविधता रखने वाले लेग स्पिनर हाल में भारत के खिलाफ सफल रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘अगर मैं स्पिनरों की बात करूं तो ईश सोढ़ी कल बेहद प्रभावशाली रहा और मिशेल सेंटनर ने भी अच्छी गेंदबाजी की. दोनों ने आठ ओवर में केवल 32 रन दिए और यह प्रभावशाली प्रदर्शन रहा.’